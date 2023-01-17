Кипчатов Абдулхак Айнетдинович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Кипчатов Айнетдин
Мать: Фатыма Мухаметжановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хайдарова София Абдулхаковна
Мать ребёнка: Кипчатова Биби Асьма Исхаковна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кипчатов Раис Абдулхакович
Мать ребёнка: Кипчатова Биби Асьма Исхаковна
Смерть
Неизвестно