Кипчатов Абдулхак Айнетдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кипчатов Абдулхак Айнетдинович

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Место рождения

Старая Кулатка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Кипчатов Айнетдин

Мать: Фатыма Мухаметжановна

Старая Кулатка, Старокулаткинский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хайдарова София Абдулхаковна

Мать ребёнка: Кипчатова Биби Асьма Исхаковна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кипчатов Раис Абдулхакович

Мать ребёнка: Кипчатова Биби Асьма Исхаковна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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