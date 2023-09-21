Давытев Шакирзян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Давытев Лотфулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Давытева) Суфия
Мать ребёнка: Давытева Шэрпижамал
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Давытев Закиржан
Мать ребёнка: Давытева Шэрпижамал
Рождение ребёнка
22.03.1914
Дочь: Нуруллина (Давытева) Шэхэрбану
Мать ребёнка: Давытева Шэрпижамал
Рождение ребёнка
15.10.1927
Сын: Давытев Рахимзян
Мать ребёнка: Давытева Шэрпижамал
Куэм авылы, Атнинский район
Смерть
Неизвестно