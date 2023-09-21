Давытев Шакирзян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Давытев Шакирзян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Давытев Лотфулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Давытева) Суфия

Мать ребёнка: Давытева Шэрпижамал

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Давытев Закиржан

Мать ребёнка: Давытева Шэрпижамал

Рождение ребёнка
22.03.1914

Дочь: Нуруллина (Давытева) Шэхэрбану

Мать ребёнка: Давытева Шэрпижамал

Кубян, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
15.10.1927

Сын: Давытев Рахимзян

Мать ребёнка: Давытева Шэрпижамал

Кубян, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Куэм авылы, Атнинский район
Смерть
Неизвестно

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