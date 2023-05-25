Васильев Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильев Константин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Глоткова (Васильева) Мария Константиновна

Мать ребёнка: не указана

Родниковка, Баклановская волость, Бугурусланский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Михаил Константинович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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