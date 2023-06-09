Поплянова Ефросинья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поплянова Ефросинья Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поплянов Петр Дмитриевич

Рождение ребёнка
09.09.1883 ст.

Дочь: Поплянова Надежда Петровна

Отец ребёнка: Поплянов Петр Дмитриевич

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
27.01.1888

Дочь: Поплянова Анна Петровна

Отец ребёнка: Поплянов Петр Дмитриевич

Коржевка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно

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