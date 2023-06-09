Поплянова Ефросинья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.09.1883 ст.
Дочь: Поплянова Надежда Петровна
Отец ребёнка: Поплянов Петр Дмитриевич
Рождение ребёнка
27.01.1888
Дочь: Поплянова Анна Петровна
Отец ребёнка: Поплянов Петр Дмитриевич
Смерть
Неизвестно