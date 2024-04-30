Харлова Нина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1961
Отец ребёнка: Харлов Рудольф Алексеевич
Рождение ребёнка
1964
Сын: Харлов Александр Рудольфович
Отец ребёнка: Харлов Рудольф Алексеевич
Рождение ребёнка
1966
Дочь: Харлова Галина Рудольфовна
Отец ребёнка: Харлов Рудольф Алексеевич
Рождение ребёнка
1972
Дочь: Харлова Наталья Рудольфовна
Отец ребёнка: Харлов Рудольф Алексеевич