Харлова Нина Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Харлова Нина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Харлов Рудольф Алексеевич

Рождение ребёнка
1961

Сын: Харлов Олег Рудольфович

Отец ребёнка: Харлов Рудольф Алексеевич

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1964

Сын: Харлов Александр Рудольфович

Отец ребёнка: Харлов Рудольф Алексеевич

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1966

Дочь: Харлова Галина Рудольфовна

Отец ребёнка: Харлов Рудольф Алексеевич

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область
Рождение ребёнка
1972

Дочь: Харлова Наталья Рудольфовна

Отец ребёнка: Харлов Рудольф Алексеевич

Алапаевск, город Алапаевск, Свердловская область

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