Дербенёва Татьяна Германовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.06.1951
Дата смерти05.01.2013
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1951
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
05.01.2013