Дербенёва Татьяна Германовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дербенёва Татьяна Германовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.06.1951

Дата смерти

05.01.2013

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.06.1951

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.01.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новомосковск, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
05.01.2013
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