Орлов Николай Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлов Николай Васильевич

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Место рождения

с. Буйцы, Епифанский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

08.05.1863

Дата смерти

05.08.1924

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1863

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Буйцы, Епифанский уезд, Тульская губерния
Место жительства
С 1882 по 1892
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1892 по 1898
Кулешово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
С 1898 по 1902
Место жительства
С 1902
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1913 по 1919
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Место жительства
С 1920 по 1922
Кубань
Место жительства
С 1922 по 1924
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
05.08.1924
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1924
Москва, город федерального значения Москва
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