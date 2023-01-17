Орлов Николай Васильевич
Место рожденияс. Буйцы, Епифанский уезд, Тульская губерния
Дата рождения08.05.1863
Дата смерти05.08.1924
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.05.1863
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Буйцы, Епифанский уезд, Тульская губерния
Место жительства
С 1882 по 1892
Место жительства
С 1892 по 1898
Кулешово, Тарусский муниципальный район, Калужская область
Место жительства
С 1898 по 1902
Место жительства
С 1902
Место жительства
С 1913 по 1919
Липецк, город Липецк, Липецкая область
Место жительства
С 1920 по 1922
Кубань
Место жительства
С 1922 по 1924
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Смерть
05.08.1924
Место жительства
С 1924