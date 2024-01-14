Осип — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Осип

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1720

Дата смерти

До 1762

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1732 г.р.
Около 1738 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1720

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1732

Сын: Гаврила

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1738

Сын: Алексей

Мать ребёнка: не указана

Смерть
До 1762
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