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Осип
Осип
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
До 1720
Дата смерти
До 1762
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Гаврила
Около 1732 г.р.
Алексей
Около 1738 г.р.
Добавил:
МБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1720
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1732
Сын:
Гаврила
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1738
Сын:
Алексей
Мать ребёнка: не указана
Смерть
До 1762
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