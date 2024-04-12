Серебряков Венедикт Яковлевич
Место рождения
Дата рождения14.03.1864 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1864 ст.
Бракосочетание
01.11.1881 ст.
Рождение ребёнка
28.10.1883 ст.
Дочь: Серебрякова Анастасия Венедиктова
Мать ребёнка: Серебрякова Иульяния Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Серебряков Петр Венедиктович
Мать ребёнка: Серебрякова Иульяния Ивановна
Смерть
Неизвестно