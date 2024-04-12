Серебряков Венедикт Яковлевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСеребряков Венедикт Яковлевич

Серебряков Венедикт Яковлевич

Место рождения

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

14.03.1864 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

SG
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1864 ст.

Отец: Серебряков Яков Стефанович

Мать: Серебрякова Ирина Григорьевна

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
01.11.1881 ст.

Жена: Серебрякова Иульяния Ивановна

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
28.10.1883 ст.

Дочь: Серебрякова Анастасия Венедиктова

Мать ребёнка: Серебрякова Иульяния Ивановна

Козьмодемьяновка, Тамбовский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Серебряков Петр Венедиктович

Мать ребёнка: Серебрякова Иульяния Ивановна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close