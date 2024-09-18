Баленко (Пряшенкова) Анастасия Радионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баленко (Пряшенкова) Анастасия Радионовна

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Место рождения

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

17.10.1907

Дата смерти

30.11.1992

Пол

Женский

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.10.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Белоусов Константин Яковлевич

Рождение ребёнка
27.11.1927

Дочь: Гришина (Белоусова) Надежда Константиновна

Отец ребёнка: Белоусов Константин Яковлевич

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
15.09.1929

Сын: Белоусов Михаил Константинович

Отец ребёнка: Белоусов Константин Яковлевич

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1936

Дочь: Рой (Баленко) Вера Павловна

Отец ребёнка: не указан

Покровка, Доволенский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Около 1938

Дочь: Баленко Мария Павловна

Отец ребёнка: Белоусов Константин Яковлевич

Смерть
30.11.1992
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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