Оберюхтин Александр Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Прадед. До революции проживал с семьей в деревне Сухоруково, Еткульского района. После 1917 года был назначен начальником отдела МВД по Сосновскому району. Умер после ВОВ. У него было трое детей два с... Показать все
Смерть
Неизвестно