Оберюхтин Александр Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оберюхтин Александр Захарович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Прадед. До революции проживал с семьей в деревне Сухоруково, Еткульского района. После 1917 года был назначен начальником отдела МВД по Сосновскому району. Умер после ВОВ. У него было трое детей два с... Показать все
Смерть
Неизвестно
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