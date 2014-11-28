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Вахрушев Артём Олегович
Вахрушев Артём Олегович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
28.11.2014
Пол
Мужской
Отец
Вахрушев Олег Валериевич
1987 г.р.
Мать
Вахрушева Надежда Сергеевна
1985 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НВ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.2014
Отец:
Вахрушев Олег Валериевич
Мать:
Вахрушева Надежда Сергеевна
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