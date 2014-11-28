Вахрушев Артём Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вахрушев Артём Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.11.2014

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.11.2014

Отец: Вахрушев Олег Валериевич

Мать: Вахрушева Надежда Сергеевна

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