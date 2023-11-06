Филиппова Татьяна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Филиппова Татьяна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1964 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
28.12.1995

Муж: Стоячко Василий Васильевич

Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
В браке рождён сын Фоминский Дмитрий Васильевич. В браке взял фамилию деда его жены Фоминский. Брак расторгнут.
Рождение ребёнка
19.02.1999

Сын: Фоминский Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Стоячко Василий Васильевич

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