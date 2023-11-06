Филиппова Татьяна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Бракосочетание
28.12.1995
Тюмень, город Тюмень, Тюменская область
В браке рождён сын Фоминский Дмитрий Васильевич. В браке взял фамилию деда его жены Фоминский. Брак расторгнут.
Рождение ребёнка
19.02.1999
Сын: Фоминский Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Стоячко Василий Васильевич