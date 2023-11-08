Тельнов Петр Макарович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Шулаева (Тельнова) Анна Петровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Тельнов ? Петрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.02.1908
Сын: Тельнов Александр Петрович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно