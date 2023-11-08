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Тельнов Петр Макарович

Место рождения

Лисья Поляна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Лисья Поляна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Лисья Поляна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1900

Дочь: Шулаева (Тельнова) Анна Петровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Тельнов ? Петрович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1908

Сын: Тельнов Александр Петрович

Мать ребёнка: не указана

Лисья Поляна, Пильнинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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