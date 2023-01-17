Иванова Агафья Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Агафья Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1662

Сын: Иванов Федор Семенович

Отец ребёнка: Иванов Семен Иванович

Рождение ребёнка
1674

Сын: Иванов Иван Семенович

Отец ребёнка: Иванов Семен Иванович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
1688

Сын: Иванов Степан Семенович

Отец ребёнка: Иванов Семен Иванович

Новый Копыл, Лебедянский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Семен Иванович

Смерть
Неизвестно
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