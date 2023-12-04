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Маркин Диомид Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Маркин Петр

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Дочь: Микилятина Феодория Диомидовна

Мать ребёнка: Маркина Параскева Емельяновна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Год рассчитан минус 23 год от метрики свадьбы
Рождение ребёнка
05.10.1902

Дочь: Пелагея Диомидовна

Мать ребёнка: Маркина Параскева Емельяновна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
27.12.1904

Дочь: Евдокия Диомидовна

Мать ребёнка: Маркина Параскева Емельяновна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
29.07.1906

Дочь: Васса Диомидовна

Мать ребёнка: Маркина Параскева Емельяновна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика. Крестные Пименов и Кузякина
Рождение ребёнка
13.?.1911

Сын: Маркин Мирон Диомидович

Мать ребёнка: Маркина Параскева Емельяновна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркина Параскева Емельяновна

Алексеевка, Хвастовичский муниципальный район, Калужская область
Смерть
Неизвестно
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