Маркин Диомид Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: Маркин Петр
Рождение ребёнка
1895
Дочь: Микилятина Феодория Диомидовна
Мать ребёнка: Маркина Параскева Емельяновна
Год рассчитан минус 23 год от метрики свадьбы
Рождение ребёнка
05.10.1902
Дочь: Пелагея Диомидовна
Мать ребёнка: Маркина Параскева Емельяновна
Есть метрика о рождении
Рождение ребёнка
27.12.1904
Дочь: Евдокия Диомидовна
Мать ребёнка: Маркина Параскева Емельяновна
Рождение ребёнка
29.07.1906
Дочь: Васса Диомидовна
Мать ребёнка: Маркина Параскева Емельяновна
Есть метрика. Крестные Пименов и Кузякина
Рождение ребёнка
13.?.1911
Мать ребёнка: Маркина Параскева Емельяновна
Есть метрика о рождении
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно