Алиакберов Шакир Нуртдинович
Место рожденияДрожжановский р-н, с.Мочалей
Дата рождения1899
Дата смерти27.08.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.12.1935
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алиякберов Ракия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Алиякберов Ракия
д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Военная служба
Неизвестно
359 rifle regiment, 50 rifle division
Смерть
27.08.1942
Смоленская обл., Гжатский р-н, д. Зубково