Алиакберов Шакир Нуртдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алиакберов Шакир Нуртдинович

Место рождения

Дрожжановский р-н, с.Мочалей

Дата рождения

1899

Дата смерти

27.08.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Дрожжановский р-н, с.Мочалей
Рождение ребёнка
12.12.1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алиякберов Ракия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Алиякберов Ракия

д.Ст.Задровка Дрожжановского р-на
Военная служба
Неизвестно
359 rifle regiment, 50 rifle division
Смерть
27.08.1942
Смоленская обл., Гжатский р-н, д. Зубково
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