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Тимошенко Валерий Анатольевич
Тимошенко Валерий Анатольевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
29.11.1958
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Тимошенко Ядвига Акимовна
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1958
Отец: не указан
Мать:
Тимошенко Ядвига Акимовна
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