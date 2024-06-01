Чекменев Павел Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧекменев Павел Матвеевич

Чекменев Павел Матвеевич

Место рождения

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл

Дата рождения

Около 1878 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1878 ст.

Отец: Чекменев Матвей Григорьевич

Мать: не указана

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Бракосочетание
27.01.1903 ст.

Жена: Чекменева (Ухова) Марья Леонтьевна

свидетели по браку: по жениху - д. Легканур - Дмитрий Степанович Охотников, с. Великоречье - Григорий Наумович Лощипова. по невесте - д. Кирина - Стефан Леонтьевич Ухов, с. Великоречье - Александр Кл... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1903 ст.

Дочь: (Чекменева) Евгения Павловна

Мать ребёнка: Чекменева (Ухова) Марья Леонтьевна

Сухоречье, Медведевский муниципальный район, Республика Марий Эл
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.