Чекменев Павел Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1878 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1878 ст.
Отец: Чекменев Матвей Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
27.01.1903 ст.
свидетели по браку: по жениху - д. Легканур - Дмитрий Степанович Охотников, с. Великоречье - Григорий Наумович Лощипова. по невесте - д. Кирина - Стефан Леонтьевич Ухов, с. Великоречье - Александр Кл... Показать все
Рождение ребёнка
21.12.1903 ст.
Дочь: (Чекменева) Евгения Павловна
Мать ребёнка: Чекменева (Ухова) Марья Леонтьевна
Смерть
Неизвестно