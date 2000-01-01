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Флик (Flick) Андреас (Andreas)

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Место рождения

Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция

Дата рождения

04.10.1708

Дата смерти

16.04.1762

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1708

Отец: Флик Иоганнес Якоб

Мать: Мерон Мари Катрин

Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
04.10.1708
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
06.05.1732

Жена: Мерк Мария Барбара

Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
11.08.1748

Дочь: Флик Анна Мария

Мать ребёнка: Мерк Мария Барбара

Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Эльзас, Франция
Смерть
16.04.1762
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
17.04.1762
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
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