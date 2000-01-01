Флик (Flick) Андреас (Andreas)
Место рожденияШёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Дата рождения04.10.1708
Дата смерти16.04.1762
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1708
Отец: Флик Иоганнес Якоб
Мать: Мерон Мари Катрин
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Крещение
04.10.1708
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Бракосочетание
06.05.1732
Жена: Мерк Мария Барбара
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Рождение ребёнка
11.08.1748
Дочь: Флик Анна Мария
Мать ребёнка: Мерк Мария Барбара
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Эльзас, Франция
Смерть
16.04.1762
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция
Похороны
17.04.1762
Шёненбург, департамент Нижний Рейн, Гранд-Эст, Франция