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Спицына Татьяна Федоровна

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Место рождения

Нижнее Чуево, ясашная крестьянка

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1735 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Нижнее Чуево, ясашная крестьянка
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Спицын Андрей

Рождение ребёнка
1758

Сын: Спицын Григорий

Отец ребёнка: Спицын Андрей

Рождение ребёнка
1760

Сын: Спицын Иван

Отец ребёнка: Спицын Андрей

Рождение ребёнка
1762

Дочь: Аграфена

Отец ребёнка: Спицын Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Спицын Андрей

Смерть
Неизвестно
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