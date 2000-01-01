Спицына Татьяна Федоровна
Место рожденияНижнее Чуево, ясашная крестьянка
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Нижнее Чуево, ясашная крестьянка
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Спицын Андрей
Рождение ребёнка
1758
Сын: Спицын Григорий
Отец ребёнка: Спицын Андрей
Рождение ребёнка
1760
Сын: Спицын Иван
Отец ребёнка: Спицын Андрей
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Аграфена
Отец ребёнка: Спицын Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Спицын Андрей
Смерть
Неизвестно