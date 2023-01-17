Ларин Осип Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1870
Дата смерти29.07.1905
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
29.07.1905
Причина смерти: От болезни | Умер на фронте от болезни