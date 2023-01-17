Ларин Осип Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ларин Осип Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1870

Дата смерти

29.07.1905

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Казак
Место жительства
Неизвестно
Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
29.07.1905
Причина смерти: От болезни | Умер на фронте от болезни
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