Честков Лев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Честков Лев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

2003

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

1902 г.р.

Жена

1935 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Честков Георгий

Мать: Честкова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Честкова Света

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Честкова Света

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Честкова Света

Смерть
2003
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