Честков Лев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смерти2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Честков Георгий
Мать: Честкова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Честкова Света
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Честкова Света
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Честкова Света
Смерть
2003