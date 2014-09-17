Хайдаров Тимур Ильдарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хайдаров Тимур Ильдарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.09.2014

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1979 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

да
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.09.2014

Отец: не указан

Мать: Хайдарова Гульнара Тимирхановна

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