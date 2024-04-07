Агаркова Елизавета Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Около 1849
Рождение ребёнка
14.04.1850
Отец ребёнка: Агарков Моисей Иванович
Фонд №173 Опись №11 Дело №1756 Метрические книги церквей Вознесенской города Оренбурга за 1849-1850 гг. https://ya.ru/archive/catalog/6ed3b7ea-d2cf-4885-9216-6cdbc4ef0a6e/107 Восприемники: Иван Никола... Показать все
Смерть
Неизвестно