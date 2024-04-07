Агаркова Елизавета Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агаркова Елизавета Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1822 г.р.

Дети

Добавил:

ПЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агарков Моисей Иванович

Место жительства
Около 1849
Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.04.1850

Сын: Агарков Семен Моисеевич

Отец ребёнка: Агарков Моисей Иванович

Оренбург, город Оренбург, Оренбургская область
Фонд №173 Опись №11 Дело №1756 Метрические книги церквей Вознесенской города Оренбурга за 1849-1850 гг. https://ya.ru/archive/catalog/6ed3b7ea-d2cf-4885-9216-6cdbc4ef0a6e/107 Восприемники: Иван Никола... Показать все
Смерть
Неизвестно

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