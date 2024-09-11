Дубровская Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубровская Александра Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1855 ст.

Дата смерти

24.11.1899 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
24.11.1899 ст.
Почитанка, Ижморский муниципальный район, Кемеровская область
Причина смерти: скоропостижно сердцем | ГАКемО. Ф.60 Оп. 5 Дело 8 стр. 104 запись 83 | Госархив Кемеровской области (МК) | Метрические книги д. Почитанки

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