Дубровская Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1855 ст.
Дата смерти24.11.1899 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1855 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Смерть
24.11.1899 ст.
Причина смерти: скоропостижно сердцем | ГАКемО. Ф.60 Оп. 5 Дело 8 стр. 104 запись 83 | Госархив Кемеровской области (МК) | Метрические книги д. Почитанки