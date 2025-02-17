Борисова Анна Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Сын: Борисов Венедикт Аристархович
Отец ребёнка: Борисов Аристарх
Сепыч, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1907
Дочь: Рудина (Борисова) Юлия Аристарховна
Отец ребёнка: Борисов Аристарх
Смерть
Неизвестно