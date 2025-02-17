Борисова Анна Семеновна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Борисова Анна Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Сын: Борисов Венедикт Аристархович

Отец ребёнка: Борисов Аристарх

Сепыч, Верещагинский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1907

Дочь: Рудина (Борисова) Юлия Аристарховна

Отец ребёнка: Борисов Аристарх

Смерть
Неизвестно

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