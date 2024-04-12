Ермухамет Азмен углы
Место рождения
Дата рождения1753
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: Азмен
Рождение ребёнка
1776
Сын: Рахметулла Ермухамет углы
Мать ребёнка: Хадича
Рождение ребёнка
1786
Сын: Альмухамет Ермухамет углы
Мать ребёнка: Хадича
Рождение ребёнка
1795
Мать ребёнка: Хадича
Рождение ребёнка
1798
Мать ребёнка: Хадича
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хадича
Смерть
1819