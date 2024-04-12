Ермухамет Азмен углы — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермухамет Азмен углы

Место рождения

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1753

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: Азмен

Мать: не указана

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1776

Сын: Рахметулла Ермухамет углы

Мать ребёнка: Хадича

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1786

Сын: Альмухамет Ермухамет углы

Мать ребёнка: Хадича

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1795

Сын: Тимирбай Ермухамет углы

Мать ребёнка: Хадича

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1798

Сын: Тимиргали Ермухамет углы

Мать ребёнка: Хадича

Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хадича

Смерть
1819
Урусово, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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