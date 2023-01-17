Шелепина Устиния Евдокимовна
Место рождения
Дата рождения1825
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1843
Рождение ребёнка
02.03.1848
Отец ребёнка: Шелепин Петр Ларионович
Рождение ребёнка
11.09.1849
Дочь: Вера Петровна
Отец ребёнка: Шелепин Петр Ларионович
Рождение ребёнка
28.01.1863
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Шелепин Петр Ларионович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно