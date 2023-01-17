Шелепина Устиния Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шелепина Устиния Евдокимовна

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Место рождения

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: не указан

Мать: не указана

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
05.02.1843

Муж: Шелепин Петр Ларионович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.03.1848

Сын: Шелепин Тимофей Петрович

Отец ребёнка: Шелепин Петр Ларионович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.09.1849

Дочь: Вера Петровна

Отец ребёнка: Шелепин Петр Ларионович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.01.1863

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Шелепин Петр Ларионович

Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Русские Кирмени, Мамадышский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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