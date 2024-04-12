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Лётов Николай Семенов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

1910

Дата смерти

?.12.1941

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Лётов Семен Васильевич

Мать: Татьяна Тимофеева

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, красноармеец
Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: пропал безвести | пропал без вести в декабре 1941 года в РККАЕгорьевский муниципальный архивХозяйственная книга селения Тимшино 1945-1947ф. 204, оп.1 по описи №37 стр.9-------ОБД Мемор... Показать все
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