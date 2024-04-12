Лётов Николай Семенов
Место рождения
Дата рождения1910
Дата смерти?.12.1941
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Лётов Семен Васильевич
Мать: Татьяна Тимофеева
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин, красноармеец
Место жительства
Неизвестно
Смерть
?.12.1941
Причина смерти: пропал безвести | пропал без вести в декабре 1941 года в РККАЕгорьевский муниципальный архивХозяйственная книга селения Тимшино 1945-1947ф. 204, оп.1 по описи №37 стр.9-------ОБД Мемор... Показать все