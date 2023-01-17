Антипьев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения1911
Дата смерти18.02.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.01.1935
Сын: Антипьев Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Калмыкова Софья Васильевна
Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
18.02.1942
Пропал без вести 18.02.1942