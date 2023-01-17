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Антипьев Алексей Иванович

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Место рождения

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния

Дата рождения

1911

Дата смерти

18.02.1942

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1912 г.р.

Дети

Добавил:

НЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Панова, Шадринский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
14.01.1935

Сын: Антипьев Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Калмыкова Софья Васильевна

Верхний Уфалей, Верхнеуфалейский, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калмыкова Софья Васильевна

Смерть
18.02.1942
Пропал без вести 18.02.1942
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