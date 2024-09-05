Киприан Исидоров
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Иларионова
Рождение ребёнка
02.10.1905 ст.
Дочь: Пелагея Киприанова
Мать ребёнка: Мария Иларионова
Деревни Нератовки крестьянин Киприан Исидоров и законная жена его Мария Иларионова,оба православные
Смерть
Неизвестно