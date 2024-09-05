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Киприан Исидоров

Место рождения

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СШ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Иларионова

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Рождение ребёнка
02.10.1905 ст.

Дочь: Пелагея Киприанова

Мать ребёнка: Мария Иларионова

Нератовка, Сухаревская волость, Мензелинский уезд
Деревни Нератовки крестьянин Киприан Исидоров и законная жена его Мария Иларионова,оба православные
Смерть
Неизвестно

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