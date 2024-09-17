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Смирнов Павел Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1884

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1844 г.р.

Мать

Вычислено 1853 г.р.

Жена

Вычислено 1891 г.р.

Дети

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1884

Отец: Смирнов Николай Иродионович

Мать: Смирнова Анна Петровна

Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84
Место жительства
Неизвестно
Коншево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Евфросинья Ивановна

Рождение ребёнка
Вычислено 1911

Дочь: (Смирнова) Клавдия Павловна

Мать ребёнка: Смирнова Евфросинья Ивановна

Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84
Рождение ребёнка
Вычислено 1912

Дочь: (Смирнова) Александра Павловна

Мать ребёнка: Смирнова Евфросинья Ивановна

Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84
Рождение ребёнка
Вычислено 1914

Сын: Смирнов Николай Павлович

Мать ребёнка: Смирнова Евфросинья Ивановна

Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84
Смерть
После 1915
Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84

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