Смирнов Павел Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1884
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1884
Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84
Место жительства
Неизвестно
Коншево, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1911
Дочь: (Смирнова) Клавдия Павловна
Мать ребёнка: Смирнова Евфросинья Ивановна
Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84
Рождение ребёнка
Вычислено 1912
Дочь: (Смирнова) Александра Павловна
Мать ребёнка: Смирнова Евфросинья Ивановна
Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84
Рождение ребёнка
Вычислено 1914
Мать ребёнка: Смирнова Евфросинья Ивановна
Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84
Смерть
После 1915
Исповедная ведомость Христорождественской Домшинской церкви за 1915 год | 84