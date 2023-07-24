Кудымов Георгий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКудымов Георгий Ефимович

Кудымов Георгий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.02.1924

Сын: Кудымов Виктор Георгиевич

Мать ребёнка: Кудымова Анна Васильевна

Вогулка, Верхотурский уезд, Пермская губерния
деревня Вогулка, Верхотурский округ, Уральская область, РСФСР, СССР. Ныне урочище Вогулка на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Сверд... Показать все
Место жительства
Около ?.07.1943
Бочкарева, Верхотурский, Свердловская область
деревня Бочкарева Усть-Салдинский сельсовет Верхотурский район Свердловская область РСФСР
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close