Кудымов Георгий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
24.02.1924
Сын: Кудымов Виктор Георгиевич
Мать ребёнка: Кудымова Анна Васильевна
Вогулка, Верхотурский уезд, Пермская губерния
деревня Вогулка, Верхотурский округ, Уральская область, РСФСР, СССР. Ныне урочище Вогулка на территории Усть-Салдинского территориального управления Администрации городского округа Верхотурский, Сверд... Показать все
Место жительства
Около ?.07.1943
Бочкарева, Верхотурский, Свердловская область
деревня Бочкарева Усть-Салдинский сельсовет Верхотурский район Свердловская область РСФСР
Смерть
Неизвестно