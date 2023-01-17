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Солодков Алексей Макарович

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Место рождения

Булдаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

16.04.1894

Дата смерти

1984

Пол

Мужской

Добавил:

ЛХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1894

Отец: Солодков Макар Дмитриевич

Мать: Солодкова Евдокия Федоровна

Булдаково, Арзамасский муниципальный район, Нижегородская область
Горьковская обл., Арзамасский р-н, Слизневская волость, д. Булдаково
Рождение ребёнка
07.01.1926

Сын: Солодков Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Солодкова Полина (Пелагея) Петровна

Москва, город федерального значения Москва
СССР Народный Комиссариат Внутренних Дел, упр. НКВД по М/О. Бюро актов Фрунзенского района | Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодкова Полина (Пелагея) Петровна

Смерть
1984
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Москва, Николо-Архангельское кладбище
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