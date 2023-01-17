Солодков Алексей Макарович
Место рождения
Дата рождения16.04.1894
Дата смерти1984
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1894
Горьковская обл., Арзамасский р-н, Слизневская волость, д. Булдаково
Рождение ребёнка
07.01.1926
Мать ребёнка: Солодкова Полина (Пелагея) Петровна
СССР Народный Комиссариат Внутренних Дел, упр. НКВД по М/О. Бюро актов Фрунзенского района | Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1984
Похороны
Неизвестно
Москва, Николо-Архангельское кладбище