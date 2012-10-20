Норихина (Кувалдина) Людмина Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.11.1936
Дата смерти20.10.2012
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1936
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.08.1959
Сын: Норихин Владимир Александрович
Отец ребёнка: Норихин Александр Степанович
Рождение ребёнка
06.05.1967
Дочь: Лысова (Норихина) Марина Александровна
Отец ребёнка: Норихин Александр Степанович
Смерть
20.10.2012