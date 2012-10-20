Норихина (Кувалдина) Людмина Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Норихина (Кувалдина) Людмина Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.11.1936

Дата смерти

20.10.2012

Пол

Женский

Добавил:

од
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.11.1936

Отец: Кувалдин Андрей Егорович

Мать: Кувалдина Татьяна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Норихин Александр Степанович

Рождение ребёнка
15.08.1959

Сын: Норихин Владимир Александрович

Отец ребёнка: Норихин Александр Степанович

Рождение ребёнка
06.05.1967

Дочь: Лысова (Норихина) Марина Александровна

Отец ребёнка: Норихин Александр Степанович

Смерть
20.10.2012

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