Бригида Меланья
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.12.1912
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1912
Отец: Бригида Семен
Мать: Бригида Татьяна
Рождение ребёнка
03.09.1940
Дочь: Мажара (Капран) Таисия Иосифовна
Отец ребёнка: Голуб Иосиф Степанович
Рождение ребёнка
08.10.1946
Сын: Бригида Владимир Иосифович
Отец ребёнка: Голуб Иосиф Степанович
Смерть
Неизвестно