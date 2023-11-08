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Бригида Меланья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.12.1912

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1912

Отец: Бригида Семен

Мать: Бригида Татьяна

Рождение ребёнка
03.09.1940

Дочь: Мажара (Капран) Таисия Иосифовна

Отец ребёнка: Голуб Иосиф Степанович

Рождение ребёнка
08.10.1946

Сын: Бригида Владимир Иосифович

Отец ребёнка: Голуб Иосиф Степанович

Смерть
Неизвестно

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