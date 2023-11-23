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Троицкий Корнилий Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1769

Дата смерти

До 1838

Пол

Мужской

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1769

Отец: не указан

Мать: не указана

Троицкий Корнилий Петрович (1769 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь погоста Троица-Шебол Галичского уезда. Жена его Ефимия Семеновна (1787-?)1 , дочь священника Семена. Дети: Н... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинников Павел Корнилов

Мать ребёнка: Троицкая Ефимия Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Петр Корнилов

Мать ребёнка: Троицкая Ефимия Семенова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Троицкий Иван Корнилов

Мать ребёнка: Троицкая Ефимия Семенова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Троицкая Ефимия Семенова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Троицкий Никанор Корнилов

Мать ребёнка: Троицкая Ефимия Семенова

Троицкий Никанор Корнилович (1810 — ?) Родился в семье пономаря погоста Троица-Шебол Галичского уезда Корнилия Троицкого. Служил пономарем в том же селе. Жена его Матрена Гавриловна (1809-?). Дети: Ол... Показать все
Рождение ребёнка
1824

Сын: Троицкий Григорий Корнилов

Мать ребёнка: Троицкая Ефимия Семенова

Смерть
До 1838

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