Троицкий Корнилий Петров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1769
Дата смертиДо 1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Место
Комментарий
Рождение
1769
Отец: не указан
Мать: не указана
Троицкий Корнилий Петрович (1769 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет. Пономарь погоста Троица-Шебол Галичского уезда. Жена его Ефимия Семеновна (1787-?)1 , дочь священника Семена. Дети: Н... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинников Павел Корнилов
Мать ребёнка: Троицкая Ефимия Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Троицкая Ефимия Семенова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Троицкая Ефимия Семенова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Троицкая Ефимия Семенова
Рождение ребёнка
1810
Сын: Троицкий Никанор Корнилов
Мать ребёнка: Троицкая Ефимия Семенова
Троицкий Никанор Корнилович (1810 — ?) Родился в семье пономаря погоста Троица-Шебол Галичского уезда Корнилия Троицкого. Служил пономарем в том же селе. Жена его Матрена Гавриловна (1809-?). Дети: Ол... Показать все
Рождение ребёнка
1824
Сын: Троицкий Григорий Корнилов
Мать ребёнка: Троицкая Ефимия Семенова
Смерть
До 1838