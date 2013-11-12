Уливанова Наталия Валериевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.11.2013
Дочь: Кириллова Дарья Максимовна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.07.2017
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности