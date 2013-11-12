Уливанова Наталия Валериевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уливанова Наталия Валериевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.11.2013

Дочь: Кириллова Дарья Максимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.07.2017

Сын: Кириллов Юрий Максимович

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

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