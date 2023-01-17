Иван Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Герасимович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1687

Дата смерти

08.12.1749

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1692 г.р.

Дети

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1712

Сын: Игнатий Иванович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1721

Сын: Петр Иванович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Рождение ребёнка
1729

Сын: Филипп Иванович

Мать ребёнка: Мария Ивановна

Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
Похороны
08.12.1749
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
08.12.1749
Кононово, Константиновская волость, Бежецкий уезд
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