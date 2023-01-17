Иван Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1687
Дата смерти08.12.1749
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1687
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1712
Сын: Игнатий Иванович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1721
Сын: Петр Иванович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1729
Сын: Филипп Иванович
Мать ребёнка: Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Ивановна
Место жительства
Неизвестно
Похороны
08.12.1749
Церковь Николая Чудотворца, Константиново, село, Константиновская волость, Бежецкий уезд, Тверская губерния, Российская империя
Смерть
08.12.1749