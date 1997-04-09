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Колесников Вячеслав Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1950

Дата смерти

09.04.1997

Пол

Мужской

Отец

Мать

1926 г.р.

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Не указаны

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1950

Отец: Колесников Михаил

Мать: Попова (Попова) Ангелина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.04.1997
Похороны
Неизвестно
Мелиховская, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область

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