Колесников Вячеслав Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1950
Дата смерти09.04.1997
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1950
Отец: Колесников Михаил
Мать: Попова (Попова) Ангелина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.04.1997
Похороны
Неизвестно
Мелиховская, Усть-Донецкий муниципальный район, Ростовская область