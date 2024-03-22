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Щёкотов Олег Васильевич

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

28.09.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1962

Отец: Щёкотов Василий Тимофеевич

Мать: Щёкотова Нина Ивановна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
06.05.1987

Сын: Щёкотов Глеб Олегович

Мать ребёнка: Палкина Алиса Сергеевна

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
28.05.?

Сын: Щёкотов Роман Олегович

Мать ребёнка: Щёкотова Ирина Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щёкотова Дарья Олеговна

Мать ребёнка: Щёкотова Ирина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щёкотова Ирина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Палкина Алиса Сергеевна

Место жительства
Неизвестно
Киров, город Киров, Кировская область
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