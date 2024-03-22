Щёкотов Олег Васильевич
Место рождения
Дата рождения28.09.1962
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1962
Отец: Щёкотов Василий Тимофеевич
Мать: Щёкотова Нина Ивановна
Рождение ребёнка
06.05.1987
Мать ребёнка: Палкина Алиса Сергеевна
Рождение ребёнка
28.05.?
Мать ребёнка: Щёкотова Ирина Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щёкотова Дарья Олеговна
Мать ребёнка: Щёкотова Ирина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Палкина Алиса Сергеевна
Место жительства
Неизвестно