Кузьмин игнат
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Галактионова ольга
Рождение ребёнка
1864
Сын: Игнатов георгий
Мать ребёнка: Галактионова ольга
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Игнатьева матрена
Мать ребёнка: Галактионова ольга
Смерть
Неизвестно