Кузьмин игнат Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кузьмин игнат

Место рождения

Калинина Гора, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Калинина Гора, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галактионова ольга

Рождение ребёнка
1864

Сын: Игнатов георгий

Мать ребёнка: Галактионова ольга

Калинина Гора, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Игнатьева матрена

Мать ребёнка: Галактионова ольга

Калинина Гора, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
Неизвестно

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