Шкоркина Степанида Васильева
Место рождения
Дата рождения10.11.1863 ст.
Дата смерти06.06.1864 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1863 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z6-9Z3D?i=624&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Смерть
06.06.1864 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-9WM?i=737&cc=4450389&cat=704592 запись о смерти в 1864 от оспы