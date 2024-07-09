Шкоркина Степанида Васильева 10.11.1863 ст. — найти родственников по фамилии на Familio
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Шкоркина Степанида Васильева

Место рождения

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

10.11.1863 ст.

Дата смерти

06.06.1864 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1863 ст.

Отец: Шкоркин (Скоркин) Василий Федоров

Мать: Маремьяна Григорьева

Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9Z6-9Z3D?i=624&cc=4450389&cat=704592 запись о рождении
Смерть
06.06.1864 ст.
Усть-Колба, Тисульский муниципальный район, Кемеровская область
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G9Z6-9WM?i=737&cc=4450389&cat=704592 запись о смерти в 1864 от оспы

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