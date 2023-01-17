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Якубов Александр Алексеевич

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Место рождения

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1842

Дата смерти

1922

Пол

Мужской

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Якубов Алексий Иоаннович

Мать: не указана

Грибцово, Сокольский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
12.11.1865 ст.

Жена: Якубова Калисфения Иринеевна

Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.10.1869 ст.

Дочь: Тахтарева Аполлинария Александровна

Мать ребёнка: Якубова Калисфения Иринеевна

Никольское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1922
Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область
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