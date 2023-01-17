Якубов Александр Алексеевич
Место рождения
Дата рождения1842
Дата смерти1922
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: Якубов Алексий Иоаннович
Мать: не указана
Бракосочетание
12.11.1865 ст.
Поповка, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.10.1869 ст.
Дочь: Тахтарева Аполлинария Александровна
Мать ребёнка: Якубова Калисфения Иринеевна
Никольское, Грязовецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
1922
Верховажье, Верховажский муниципальный район, Вологодская область