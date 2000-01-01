Курочкин Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871
Рождение ребёнка
Около 1895
Дочь: Зоя Михайловна
Мать ребёнка: Курочкина Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1897
Сын: Курочкин Вячеслав Михайлович
Мать ребёнка: Курочкина Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1898
Дочь: Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Курочкина Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1901
Дочь: Наталья Михайловна
Мать ребёнка: Курочкина Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Курочкин Онуфрий Михайлович
Мать ребёнка: Курочкина Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1903
Дочь: Серафима Михайловна
Мать ребёнка: Курочкина Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1906
Сын: Курочкин Николай Михайлович
Мать ребёнка: Курочкина Надежда Николаевна
Рождение ребёнка
Около 1907
Сын: Курочкин Василий Михайлович
Мать ребёнка: Курочкина Надежда Николаевна
Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик г. Яранск с 1910