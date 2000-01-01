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Курочкин Михаил Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871

Отец: Курочкин Александр Васильевич

Мать: Курочкина Екатерина Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1895

Дочь: Зоя Михайловна

Мать ребёнка: Курочкина Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Курочкин Вячеслав Михайлович

Мать ребёнка: Курочкина Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1898

Дочь: Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Курочкина Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1901

Дочь: Наталья Михайловна

Мать ребёнка: Курочкина Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Курочкин Онуфрий Михайлович

Мать ребёнка: Курочкина Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1903

Дочь: Серафима Михайловна

Мать ребёнка: Курочкина Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1906

Сын: Курочкин Николай Михайлович

Мать ребёнка: Курочкина Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
Около 1907

Сын: Курочкин Василий Михайлович

Мать ребёнка: Курочкина Надежда Николаевна

Работа или профессия
Неизвестно
Псаломщик г. Яранск с 1910
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