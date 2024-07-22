Улейчик Анастасия 1820 — найти родственников по фамилии на Familio
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Улейчик Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1821 г.р.

Дети

Добавил:

АЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улейчик Адам Павлович

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Улейчик Регина Адамович

Отец ребёнка: Улейчик Адам Павлович

Рождение ребёнка
1854

Дочь: Улейчик Екатерина Адамовна

Отец ребёнка: Улейчик Адам Павлович

Смерть
Неизвестно

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