Улейчик Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Улейчик Регина Адамович
Отец ребёнка: Улейчик Адам Павлович
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Улейчик Екатерина Адамовна
Отец ребёнка: Улейчик Адам Павлович
Смерть
Неизвестно