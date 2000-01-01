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Дуванова Мария Евграфовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859

Дата смерти

25.05.1887

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Дуванов Евграф

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.01.1879

Сын: Чаринцев Афанасий Герасимович

Отец ребёнка: Чаринцев Герасим Исакович

Рождение ребёнка
23.03.1880

Дочь: Чаринцева Александра Герасимовна

Отец ребёнка: Чаринцев Герасим Исакович

Рождение ребёнка
26.02.1882

Дочь: Чаринцева Евдокия Герасимовна

Отец ребёнка: Чаринцев Герасим Исакович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чаринцев Герасим Исакович

Смерть
25.05.1887
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