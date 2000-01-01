Дуванова Мария Евграфовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859
Дата смерти25.05.1887
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Дуванов Евграф
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.01.1879
Сын: Чаринцев Афанасий Герасимович
Отец ребёнка: Чаринцев Герасим Исакович
Рождение ребёнка
23.03.1880
Дочь: Чаринцева Александра Герасимовна
Отец ребёнка: Чаринцев Герасим Исакович
Рождение ребёнка
26.02.1882
Дочь: Чаринцева Евдокия Герасимовна
Отец ребёнка: Чаринцев Герасим Исакович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1887