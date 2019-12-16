Ухова Наталья Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.01.1960
Дата смерти16.12.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1960
Отец: Ухов Александр
Рождение ребёнка
12.12.1978
Сын: Исаенко Леонид Михайлович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
30.01.1988
Дочь: Исаенко Яна Михайловна
Отец ребёнка: Исаенко Михаил Михайлович
Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Смерть
16.12.2019