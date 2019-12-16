Ухова Наталья Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ухова Наталья Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.01.1960

Дата смерти

16.12.2019

Пол

Женский

Добавил:

ЯИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.01.1960

Отец: Ухов Александр

Мать: Зеленкова Нина Александровна

Рождение ребёнка
12.12.1978

Сын: Исаенко Леонид Михайлович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
30.01.1988

Дочь: Исаенко Яна Михайловна

Отец ребёнка: Исаенко Михаил Михайлович

Анжеро-Судженск, Анжеро-Судженский, Кемеровская область
Смерть
16.12.2019
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