Фофонов Авдей Афонасьевич
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: Фофонов Афонасий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
05.12.1902
Мать ребёнка: Фофонов (Неизвестно) Анастасия Ивановна
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
02.12.1904
Дочь: (Фофонов) Анна Авдеевна
Мать ребёнка: Фофонов (Неизвестно) Анастасия Ивановна
МК п.Январцевский, 1904
Смерть
Неизвестно