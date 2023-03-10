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Фофонов Авдей Афонасьевич

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: Фофонов Афонасий

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Фофонов (Неизвестно) Анастасия Ивановна

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Рождение ребёнка
05.12.1902

Сын: Фофонов Николай Авдеевич

Мать ребёнка: Фофонов (Неизвестно) Анастасия Ивановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1902
Рождение ребёнка
02.12.1904

Дочь: (Фофонов) Анна Авдеевна

Мать ребёнка: Фофонов (Неизвестно) Анастасия Ивановна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1904
Смерть
Неизвестно

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